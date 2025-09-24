Ê¡²¬Åì½ð¤Ï24Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶èÌ¾Åç5ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤ÇÆ±Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¤´¤í¡¢²¼¹»Ãæ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬20¡Á30Âå¤Î¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ª¾®¸¯¤¤¤¤¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¤Ä¤­¤Þ¤È¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï¹õ¿§¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¼Ö¡¢¹õ¿§È¾Âµ¥·¥ã¥Ä¡¢ÀÄ¿§¥¸¡¼¥Ñ¥óÃåÍÑ¡£