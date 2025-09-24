¥í¥Ã¥Æ¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ü¥¹Åê¼ê¤¬25Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥éD¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¥Ü¥¹¤ÏÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦16¡£º£²ó¤¬º£µ¨ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾Àï¤Î¹¥Ä´»þ¤È¡¢¸åÈ¾Àï¤ÎÉÔÄ´»þ¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢