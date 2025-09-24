¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/24¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ¹Ã«Àî½á¤¬9·î24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö²Ö²¦¿·¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£Ä¹½÷¤Î¥¢¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ëCM»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹Ã«Àî½á¡¢Èþ¿ÍÌ¼¤ÈCM¶¦±éhttps://mdpr.jp/news/detail/4630740¢¡Ä¹Ã«Àî½á¡¢12ºÐÄ¹½÷¤È¤ÎCM¶¦±é¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤Ã¤È¤­¤Á¤ã¤¦¡×¥¢¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ëÆ±¾¦ÉÊ¤ÎCM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡ÖËè²ó¡¢¤Ê¤ó¤«¤¦¤ë¤Ã¤È¤­¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«Ì¼¤È¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç