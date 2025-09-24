¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£25¤¬¡¢9·î23Æü¤ËÄ¹Ìî¡¦¥µ¥ó¥È¥ß¥å¡¼¥¼¡Ê¾åÅÄ»Ô¸òÎ®Ê¸²½·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25 ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼½© ¡ÁMovin' Forward¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½©¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢9·î13Æü¤ÎTACHIKAWA STAGE GARDEN¡ÊÅìµþ¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´15²ñ¾ì33¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÃë¸ø±é¤¬3²ñ¾ì9¸ø±éÌÜ¡Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±©²ì¼ë²»¤È²£»³ÎèÆà¤¬¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£µÚ¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯