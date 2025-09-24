薬剤師不足が続く中、高知県内で働く薬剤師を育成しようと県は9月24日に京都薬科大学と協定を結びました県庁で行われた協定締結式には京都薬科大学の理事長や学長などが出席し、茺田知事と協定書を交わしました。協定には、京都薬科大学の学生に県内の就職情報を提供することや、高知県出身の学生が県内で実習をすることなどが盛り込まれていて、将来的に県内で薬剤師として活躍してもらうことを目指すものです。約2400人の