ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡ÖÌµÅÅÃì²½¡×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÂðÃÏ³«È¯¤Ç¤ÎÅÅÃì¤Î¿·Àß¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¤¹¤ë¾òÎã¤ÎÀ©Äê¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤ÇÆ»Ï©¾å¤ÎÅÅÀþ¤òÃÏÃæ¤ËËä¤á¤ë¡ÖÌµÅÅÃì²½¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡¢24Æü½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤Ç¡¢ÌµÅÅÃì²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¾òÎã¤ÎÀ©Äê¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¾®ÃÓÃÎ»ö¡ÖÅÅÃì¤ò¸º¤é¤¹¡¢ÅÅÃì¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ