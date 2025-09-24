¥Ù¥È¥Ê¥à¤À¤è¤Ã·ëº§¤ò¹Í¤¨¤¿Èà¤¬Éâµ¤¡¢¼¡¤Î¿Í¤Ï¡Ä¤â¤¦¿¿ÌÌÌÜ¤ËÎø°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤¿¡¿¥Ó¥Ã¥Á¤¬¥Ó¥Ã¥Á¤ò¤ä¤á¤¿ÍýÍ³¡Ê1¡Ë·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ5Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤âËÜÌ¿°·¤¤¤µ¤ì¤º¡Ä»¶¡¹¤Ê·Ð¸³¤«¤é¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÎø°¦¤ËµñÈÝ´¶¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿OL¤Î¤Ä¤¤Ê¤µ¤ó¡£°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¸¤á¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î¥·¥¦¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤
- 1. ½÷À»ÔÄ¹ Éô²¼¤È¥é¥Ö¥ÛÄÌ¤¤µÍ¤á
- 2. ²È¤Ë¿¯Æþ¤·ÇÛ¿® ³°¹ñ¿Í3¿Í¤òÂáÊá
- 3. ÅÚ²°ÂÀË±¤Î·ã¤ä¤»»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
- 4. À¶¿åÈï¹ð¤¬ÊÝ¼á¡Ö¥Ó¥¸¥å¡×ÏÃÂê
- 5. ¤Ò¤í¤æ¤»á »à¤Ë·ôÌäÂê¤Ë²ò·èºö
- 6. ¹ñÀªÄ´ºº°÷¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá
- 7. µßµÞ¼ÖÉÔ½ÐÆ°¤Ç»àË´ 3¿Í¤òÁ÷¸¡¤Ø
- 8. ¤ä¤á¤Æ »àµî¤·¤¿¸µÇÐÍ¥¤Ø¤Î¸¥²Ö
- 9. ¥¿¥â¥ê ¸Î¶¿¤ÎÊª·ï¤ò¼¡¡¹¤ËÇäµÑ?
- 10. ¿Ê¼¡Ïº»á È¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ½ÐÇÏ?
- 11. ¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×30¼þÇ¯¡¡Á´¹ñÃÏÊý¶É¤ÇTV¥·¥ê¡¼¥ºÊüÁ÷·èÄê
- 12. ¾¾Â¼ Ï²¿ÍÃæ¤ËÇµÌÚºä²ÃÆþ¤ÎÌõ
- 13. ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î2¥·¥ç¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
- 14. ²ÈÂ²¤Î¤¿¤áÆ¯¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë Èá·à¤¬
- 15. ¾åÅÄ¿¸Ìé ÀµÄ¾º¤¤ëÅ¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹
- 16. Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÂçºåËüÇî¤Ø
- 17. ¾Ã¤¨¤¿2Ëü±ß Ì¼¤ÎºâÉÛ¤ÎÃæ¿È
- 18. ÌÜ¹õÏ¡ ·ãÂÀ¤ê¥Ó¥¸¥å¤ËÈ¿È¯Â³¡¹
- 19. ¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î±éÀâ¤Ë»Ù±ç¼Ôº¤ÏÇ
- 20. ÂçÃ«¤È¤Ï¿¿µÕ Ï¯´õ¤Ë½ÅÂç·ç´Ù¤«
- 1. ¿Ê¼¡Ïº»á È¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ½ÐÇÏ?
- 2. ¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î±éÀâ¤Ë»Ù±ç¼Ôº¤ÏÇ
- 3. ³¨Íý»ÒµÄ°÷ ÃÂÀ¸ÆüÅê¹Æ¤¬Âç¹Ó¤ì
- 4. ¡Ö¥º¥ì¤Æ¤ë¡×ÌÐÌÚ»á¤ò²Î¼ê¤¬ÈãÈ½
- 5. ¼ÒÌ±ÅÞ ¥é¥µ¡¼¥ë»á¤òÉûÅÞ¼ó¤Ë
- 6. DAISO ¥ê¥ÔÇã¤¤¤ÎÀöÂõ¥°¥Ã¥º¾Ò²ð
- 7. ËüÇî¤¬»¦È² ÆüËÜ¿Í¤ÎÌ±ÅÙÊø²õ
- 8. ¤«¤¼Ìô210¾û LINE¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¤³¤È
- 9. Î©¤Á¤ó¤Ü»ÍÅ·²¦ Á´¹ñÌÏ»î¤Ç13°Ì
- 10. 7Ï²¤Ç°å³ØÉô¹ç³Ê 3»ù¤ÎÊì¤Î¼¹Ç°
- 11. ³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î»ÔÄ¹¤ò±þ±ç¤¹¤ëÌõ
- 12. FIRE¤ÏÃÏ¹ö ÁÛÁüÀä¤¹¤ë¶²¤í¤·¤µ
- 13. Ìó2¿Í¤Ë1¿Í¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸Ìë¹¹¤«¤·¡×
- 14. ¸ø¼Ë¤Ë½÷ÀÇñ¤á¤ë¤â´Ø·¸¤ÏÈÝÄê
- 15. º£°æ³¨Íý»Ò»á ¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤òÅê²¼
- 16. ÅÅ¼Ö¤Ç²»Ï³¤ì ¼Õ¤é¤»¤ë¡Ö3Ê¸»ú¡×
- 17. ¶ÌÌÚ»á¤¬ÉÔÎÑ ²ñ¸«»þ¤Î¥ß¥¹ÇÈÌæ
- 18. Âç³ØÀ¸¤ÈÉÔÎÑ¾Â¡ÖÁêÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
- 19. ¥à¥ÀÌÓ¤Ë»ëÀþ Âè°ì°õ¾Ý¤Ë±Æ¶Á?
- 20. GACKT¡¢CM»£±Æ¤Î¤¿¤á»õ¤òºï¤ë¡ª¡© ¿·ºî¥²¡¼¥à¡Ø¥·¥ë¥Ð¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡ÙCM¤ÇÈþÎï¤ÊµÛ·ìµ´¤ËÊÑËÆ
- 1. ¤â¤¦ÂçÂ´¤Ë°ÕÌ£¤Ê¤·? ¼õ¤±»®ÉÔÂ
- 2. ¤Ê¤«±¬¡Ö¥¦¥ËÐ§¡×¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³
- 3. É×ÉØ´Ö¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¥ï¥±
- 4. ¤ª¥È¥¯ÅÙ¤¬¹â¤¤³ô¼çÍ¥ÂÔ88ÌÃÊÁ
- 5. ¹â¤µ160m ¥Û¥Æ¥ëÍ¶Ã×¤Ç¹Åç·ãÊÑ
- 6. ¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯ 30Âå¤ÇÇ¯¼ý1ÀéËü±ßÄ¶
- 7. ¥í¡¼¥½¥ó ¿·ºî¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼2ÉÊ
- 8. ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤ÇÁª¼êÃÄÀèÆ³¤·¤¿7¿Í¤Î¶»Ãæ¤Ï¡©¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¥×¥é¥«¡¼¥É¥Ù¥¢¥é¡¼Ç¤Ì¿¼°¤ÇÉ½ÌÀ
- 9. 2025Ç¯ ¥ê¥Ù¥ó¥¸Âà¿¦¤¬¥È¥ì¥ó¥É?
- 10. Ç½ÅÐÉü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤¬Visa¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ª ¸µµ¤¤Ê¤ªº×¤ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡ÄSNS¤Ç¤â¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÇÉü¶½¤ÎÅô¤ò¤È¤â¤½¤¦
- 11. ¥Ñ¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¡×
- 12. ¥Õ¥¸ ÇØ·Ê¤ËÊª¸À¤¦³ô¼ç¤Î°µÎÏ?
- 13. Íû¶¯¼óÁê ÆÃÊÌ¤ÊÂÔ¶ø¤òÊü´þ¤Ø
- 14. ³ôÂ³¿¤â¥Ð¥Ö¥ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô±ó¤¤¤«
- 15. ¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤¬Áê¼¡¤°
- 16. Îø°¦¤ÏÈþÃËÈþ½÷¤ÎÆÃ¸¢¡©¡¿½ãµÖÍË¾´ ¶µ¼øÇî»Î
- 17. ÆüÎ©¤È»°É©½Å¹©¤¬·Ð±ÄÅý¹ç¤¹¤ëÆü
- 18. °Õ³°¤ËÂ¿¤¤¡©Ž¢1Ê¬ÀÜÂ³Ž£¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤ë±Ø
- 19. ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Éû¶È¥é¥ó¥¥ó¥°
- 20. Ž¢»ÙÇÛ¿Í¤Î9³ä¤¬½÷ÀŽ£Åì²£¥¤¥ó¤Î¶Ã¤¤Î»ÅÁÈ¤ß
- 1. 8KÆ°²è»£±Æ¤Ç¤¤ë¥«¥á¥é¡ÖMAX2¡×
- 2. ¡Ö¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×LINE¤ÇÀäÂÐNG¤Ê¹ÔÆ°
- 3. YouTube¤ÇÃíÌÜ¤ÎAI¥Ä¡¼¥ë14Áª
- 4. ¥¥ä¥Î¥ó¡¢CINEMA EOS SYSTEM½é¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡¢EOS C700 FF¤òÈ¯É½
- 5. ´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¡ª¡¡¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¡¢ÂÐ¾Î·Á¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÀÅ²»¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹
- 6. 5G¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ë¡©¡¡´üÂÔ¤µ¤ì¤ë5G¥ß¥êÇÈ¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬³«È¯Ãæ
- 7. iPhone¤ÈMac¤Î¶¦ÄÌ¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢iCloud¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÏ¢·¸¤Ç¤¤ë - iPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎMac¤Î¥È¥ê¥»¥Ä
- 8. ¥¢¥Ã¥×¥ë¸øÇ§¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î2WAY¥Ð¥Ã¥°¡£Èþ¤·¤µ¤Èµ¡Ç½À¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬½É¤ë
- 9. UGREEN ¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ç25%¥ª¥Õ
- 10. ¡Ö¥±¡¼¥¿¥¤¾®Àâ¡×¥Ö¡¼¥à½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤« ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¸º¤ê¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¶õ¡×Âç¥³¥±
- 11. ¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤Ò¤è¤³¤Á¤ã¤ó¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡Ponta¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¡Ö¥Ý¥ó¥¿¤ó¡×¤ÎÌç½Ð¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¡Ú²ÈÅÅ¤Á¤ã¤óÆÍ·â¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
- 12. ¥¹¥Þ¥Û¤Î»ØÌæÇ§¾Ú¤ò¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç°õºþ¤·¤¿»ØÌæ¤ÇÆÍÇË
- 13. iPhone¤ÎÅÅÇÈ¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡©¡¡ÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ÆâÂ¢¼êÄ¢·¿¥±¡¼¥¹
- 14. ¥È¥é¥Ã¥¯Í¢Á÷¤ò½ä¤ë¡Ö¿Í´Övs¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤ÎÆ®¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¨¡¨¡ÊÆ¾å±¡¤Î¼«Î§Áö¹ÔË¡°Æ¤¬²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ë
- 15. »õËá¤¤¬3ÉÃ´°Î»¤Ç¤¤ë»õ¥Ö¥é¥·
- 16. ÆüÎ©¼ÒÄ¹¤Ë¡Ö¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¹ñºÝ¾Þ¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¹×¸¥
- 17. ¥Þ¥¦¥¹¤ÏÅ·Å¨¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ã¥È¤ÎÀ¥·¥°¥Ê¥ë¤«¤é´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¡¢ÅìÂç¤Ê¤É¤Î¸¦µæ
- 18. SpaceX¡¢À¸Ì¿¤¬Â¸ºß¤Ç¤¤ëÏÇÀ±¤µ¤¬¤¹¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È·Ï³°ÏÇÀ±Ãµº÷±ÒÀ±(TESS)ÂÇ¾å¤²À®¸ù¡£¥±¥×¥é¡¼¸å·Ñµ¡
- 19. ÌÙ¤«¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê31¤Î¼ÂÎã
- 20. ¾®¤µ¤¤·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¹¥¤¡ª¡¡ËÜÅö¤ËÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¡©¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥±¡¼¥¿¥¤¡×¤¿¤Á
- 1. ÅÚ²°ÂÀË±¤Î·ã¤ä¤»»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
- 2. À¶¿åÈï¹ð¤¬ÊÝ¼á¡Ö¥Ó¥¸¥å¡×ÏÃÂê
- 3. ¤ä¤á¤Æ »àµî¤·¤¿¸µÇÐÍ¥¤Ø¤Î¸¥²Ö
- 4. ¤Ò¤í¤æ¤»á »à¤Ë·ôÌäÂê¤Ë²ò·èºö
- 5. ¥¿¥â¥ê ¸Î¶¿¤ÎÊª·ï¤ò¼¡¡¹¤ËÇäµÑ?
- 6. ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î2¥·¥ç¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
- 7. ¾¾Â¼ Ï²¿ÍÃæ¤ËÇµÌÚºä²ÃÆþ¤ÎÌõ
- 8. ¾åÅÄ¿¸Ìé ÀµÄ¾º¤¤ëÅ¹¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹
- 9. ÌÜ¹õÏ¡ ·ãÂÀ¤ê¥Ó¥¸¥å¤ËÈ¿È¯Â³¡¹
- 10. ÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬! 25Ç¯È¾¤ÎÎò»Ë¤ËËë
- 11. ´ßÃ«Íö´Ý ·ìÅüÃÍ¡ÖÄÌ¾ï¤Î20ÇÜ¡×
- 12. ËÜÂ¿ÎÏ ¥à¥í¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¡×
- 13. ¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÅÐ¾ì¤ÇÇò¤±¤¿ ¶½¤¶¤á
- 14. ÃæÀîæÆ»Ò Ê¢°Ï¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¾×·â
- 15. ºä¸ý·òÂÀÏº ¼ñÎ¤¤â¡ÖÀÜ¶á¡×¤«
- 16. ¡Ö¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡×13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤Ø
- 17. ¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¡¢¿åÃå¡¦¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£ßÚÎö¡ªÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª
- 18. Ê¡»³¤ÎTV¥¸¥ã¥Ã¥¯Çò»æ¤« Î¢»ö¾ð
- 19. ºÇ½ª²ó¤Ç¼ºË¾¤·¤¿²Æ¥É¥é¥Þ¤Î1°Ì
- 20. YOASOBI·ãÊÑ ¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤Ïº¤Æñ¤«
- 1. ²ÈÂ²¤Î¤¿¤áÆ¯¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë Èá·à¤¬
- 2. ¸¶Æ°ÎÏ¤Ï 1Ç¯È¾¤Ç41¥¥í¸ºÎÌÀ®¸ù
- 3. ¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º23ºÐº¹Æ±À³³«»Ï
- 4. ¥í¡¼¥½¥ó ¿Íµ¤¤¹¤®¤ÆÉÊÀÚ¤ì¤â
- 5. ¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤òÎ¾ÂØµ¡¤Ë¤¹¤ëµÒ¤â
- 6. Æý¤¬¤óÈ¯¾É Å·ÃÏ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë
- 7. ¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡×¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤«¤é¡Ö¥ì¥¤¥¸¡¼¥µ¥ó¥Ç¡¼ ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¹á¤ë¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì
- 8. ·ëº§6Ç¯¤Î33ºÐ½÷À Î¥º§¹Í¤¨¤ëÌõ
- 9. ¡ÖÂ³¤±¤Æ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡×¤·¤¿Ì¾ÉÊ
- 10. ¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô Áª¤ÓÊý
- 11. Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¹â¤¤ ÄêÈÖÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à
- 12. Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¹Í¤¨¤ëÇã¤¤Êª
- 13. º£ÏÃÂê ¥µ¥ó¥ê¥ª¤×¤ó¤×¤¯¥·¡¼¥ë
- 14. ¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ê·Ï¥í¥Þ¥ó¥¹ ÆÈÀêÇÛ¿®
- 15. 3COINS¤Î¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤¬ÊØÍø
- 16. ÍµÙ¤Î¼è¤êÊý¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¡×
- 17. ÈèÏ«¿á¤Èô¤Ð¤¹¡ÖºÇ¶¯¤ª¤«¤º¡×
- 18. ¡ÖÜõÌÚ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤·¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°¦ÃÎ¸©¤ÎÃÏÌ¾¡ª
- 19. ¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¤Î¡ÈÀÄ¥¦¥Ë¥Ã¥³¡É¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¸ÂÄê¥Û¡¼¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è
- 20. ²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÅÅÏÃ¤ÎÏÃ¤·Êý