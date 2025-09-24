（台北中央社）東部・花蓮県でせき止め湖から水があふれ出したことで生じた洪水被害で、経済部（経済省）水利署の林元鵬署長は24日、下流の市街地の被害について、堤防と橋の崩壊により、想定の4倍を超える水が河川からあふれたことが原因だとの見方を示した。東華大学（花蓮県）の防災チームによれば、湖から水があふれ出した当時、1540万トンの水が一瞬で流れ出た計算になるという。林氏は取材に対し、激流で下流南側の300メート