【その他の画像・動画等を元記事で観る】 adieu（上白石萌歌）が9月23日、神奈川・KT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ『adieu LIVE 2025 a la plume』（※a la plumeの最初の「a」はアキュートアクセントありが正式表記）を開催した。 ■“物語のなかに迷い込んだような”一夜 昨年の『mare -冬のあまやどり-』以来、約1年ぶりとなる本公演は、“羽”をテーマにした幻想的な演出と、adieuの繊細かつ力強い歌声が融