2007Ç¯¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¼èºàÃæ¤Ë½Æ·â¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÄ¹°æ·ò»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê¡Ö¾å½ñ¤­¤Îº¯À×¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹°æ·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï18Ç¯Á°¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ò¼èºàÃæ¤Ë¼£°ÂÉôÂâ¤Ë½Æ·â¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬2Ç¯Á°¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤«¤é°äÂ²¤Î¸µ¤ËÊÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹°æ¤µ¤ó