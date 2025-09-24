µþÉÍÅìËÌÀþ¡áÅìµþÅÔ¹Á¶è¡ÊJRÅìÆüËÜÄó¶¡¡ËJRÅìÆüËÜ¤Ï24Æü¡¢ÅÅ¼Ö¤Î±¿Å¾»Î¤¬¼Ö¾¸¤ò·óÌ³¤¹¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤ò¡¢µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ¤ÈÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç2027Ç¯½Õ¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Ï¿Í¼êÉÔÂ­ÂÐºö¤È¤·¤Æ¼óÅÔ·÷¤Î¼çÍ×Ï©Àþ¤Ç·×²è¤µ¤ì¡¢º£Ç¯½Õ¤ËÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¾ïÈØÀþ¤ÈÆîÉðÀþ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£JRÅì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ¤ÎÂçµÜ¡½Æî±ºÏÂ¤È³÷ÅÄ¡½ÂçÁ¥¡¢Ãæ±û¡¦ÁíÉðÀþ³Æ±ØÄä¼Ö¤Î»°Âë¡½ÀéÍÕ¤Î³Æ¶è´Ö¤¬ÂÐ¾Ý¡£±¿Å¾ÀÊ¤Ë