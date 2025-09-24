ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤ÎÍ§¿Í¤ÇÆ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤È20Âå¤ÎÃË¤¬24Æü¡¢À¶¿åÈï¹ð¤é¤È¤È¤â¤Ë´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤È±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ï22Æü¸á¸å¡¢¡Ö´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÏ¢·È¤Î¤¦¤¨»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÆüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´