³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤­»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø°Å¹æ»ñ»º¤Ç»ñ»º2,000Ëü±ß¤¬¾¡¤ÁÁÈ¤ÊÍýÍ³¡ªÅê»ñ½é¿´¼Ô¤äÉÏº¤ÁØ¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤Åê»ñÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¹á¹Á¤Î¥×¥íÅê»ñ²È»ñ³Ê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅê»ñ²È¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼êÂ³¤­¤È¤«¤âºÇÃ»¤Ç¤Ç¤­¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¹á¹Á¤ÇÄ¶¥×¥íÅê»ñ²È¤òÁÀ¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±Åê»ñ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ¤³¦¤òÌÀ¤«¤·