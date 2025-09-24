¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ï¡¢¡ØYes¡ª¥×¥ê¥­¥å¥¢5¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂç¿Í¸þ¤±¤Ê¤ê¤­¤ê´á¶ñ¡ÖPretty Memories Yes¡ª¥×¥ê¥­¥å¥¢5 ¥Ô¥ó¥­¡¼¥­¥ã¥Ã¥Á¥å¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë16»þ¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£2007Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Åö»þ¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ËºÆ¸½¤·¤¿Éü¹ï¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ ¥Ð¥ó¥À¥¤ ¡ØYes¡ª¥×¥ê¥­¥å¥¢5¡Ù¤Ê¤ê¤­¤ê´á¶ñ¡ÖPretty Memories ¥Ô¥ó