韓国の人気ガールズグループ「EVERGLOW」が、2025年10月21日（火）に大阪でファンミーティングを開催することを決定しました。今回のファンミーティングは、今年3月の東京公演以来となる待望の単独イベントで、トークやゲームコーナー、スペシャルステージが予定されています。 EVERGLOW 大阪ファンミーティング 日時：2025年10月21日(火) 1部14時開演／2部19時開演会場：心斎橋BIGCATチケット価格：・VIP12,000