歌手・相川七瀬が１８歳次男の意外な姿を明かした。２４日までにインスタグラムで「茶道歴１３年。初めてリオのお手前を見て、お茶を頂いた」とお茶をたてる息子の姿をアップ。「年中から始めた茶道」と幼少期から続けているそうで「見ていてとても感慨深く、お茶もとても美味しかった」とつづった。ドラマーとして活動する次男だが、この日はネクタイを締めたワイシャツ姿で雰囲気をガラリ。フォロワーは「ドラムを叩く姿と