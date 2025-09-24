秋の行楽シーズンを迎え蔵王の山頂付近では、登山客らの安全を祈願する神事が行われました。山頂付近では、紅葉が始まりつつあります。標高1661メートルの蔵王ロープウェイ地蔵山頂駅です。午前10時ごろの気温は12度。肌寒さを感じるものの、雲の間から時折、日が差し込んでいました。秋に色づくナナカマドは、赤い実をつけ、山の木々は、紅葉が始まりつつあります。蔵王ロープウェイによりますと、紅葉は