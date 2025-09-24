YouTube動画『脱税にはならないけど資金繰りが厳しくなる？決算直前の多額の費用計上の注意点についてお伝えします。』にて、脱・税理士の菅原氏が、企業経営者や個人事業主から寄せられる税務や経営の疑問に答えている。 冒頭では、オリンパスの300億円申告漏れ問題を取り上げ、グループ会社間の損益通算や国税からの指摘について言及。「見解の相違はあったが、企業は真摯に受け止め納税した」と紹介し、税理士や監査法