YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyota氏が、動画『「会いたくない…」心が耐えられない人との向き合い方とは？職場の「苦手な人」に無理は禁物な理由を解説』を公開。視聴者から寄せられた「職場の苦手な人のマウントに耐えすぎて体調を崩し、今後その人と一緒に働く自信がない」という悩みに答えた。 Ryota氏は「退職理由の大半って人間関係なんだよ」と指摘し、「人間関係で辞めるこ