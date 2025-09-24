「大相撲秋場所・１１日目」（２４日、両国国技館）初日から勝ちっ放しの横綱・豊昇龍は霧島との一番で連勝を１１へ伸ばした。立ち合いから力強くぶつかり、土俵際へ追い込んだ豊昇龍。最後は上手投げで勝利し、連勝を伸ばした。当初は「下手投げ」と説明していたが、結びの一番前に「上手投げ」と訂正がアナウンスされた。結びの一番では横綱大の里が立ち合いから高安に一気に攻め込まれたが、形勢逆転となると、一気に押