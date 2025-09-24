政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２２日にテレビ朝日「モーニングショー」に出演。番組では自民党総裁選を特集した。昨年総裁選の議員票は小泉進次郎氏・７５票、高市早苗氏・７２票、石破茂氏・４６票、小林鷹之氏・４１票、林芳正氏・３８票、茂木敏充氏・３４票だった。番組で田崎氏は議員票の予測として、小泉氏と林氏が「大幅増」と予想した。林氏に関して「倍増までいくかはちょっと微妙になってるのは」として、官