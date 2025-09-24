10月17日（金）公開の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の完成披露試写会が行われた。主演の當真あみをはじめ、齋藤潤、池端杏慈、杉野遥亮、中条あやみ、田中麗奈、ユースケ・サンタマリア、酒井麻衣監督が登壇し、公開に向けて期待が高まるなか、舞台挨拶が実施された。映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』令和イチ泣ける純愛小説を実写映画化（C）2025「ストロベリームーン」製作委員会本作は、余命半年と宣告され