〜鏡の前で、ふと立ち止まる〜「今日もなんとなく眉を描いてるけど、これでいいのかな…？」そんな風に、毎朝のメイク時間でふと立ち止まったこと、ありませんか？眉は顔の印象を大きく左右する大事なパーツ。でも、自分に本当に似合う眉がどんな形なのか、わからないまま描いている方も多いはずです。今回は、そんな"眉迷子"の方にこそ知ってほしい、似合う眉の見つけ方とアートメイクの魅力についてご紹介します。