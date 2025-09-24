◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・大阪中央支部予選」（９月２０日・龍間ぐりーんふぃーるど）◆中学生の部▽代表決定戦東大阪北ボーイズ１１−２松原ボーイズ東大阪北の打線が躍動し、４年連続の本戦切符を手に入れた。主役は３番・浦井で２回に勝ち越しの満塁本塁打。「久しぶりに一周走ってしんどかった」。仲程も２点三塁打、坂口も適時二塁打し、この回８点を追加。３回も眞野が「いい当たりの安打を打ちたかっ