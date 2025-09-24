◆大相撲秋場所１１日目（２４日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、小結・高安（田子ノ浦）を突き出し、１０勝目を挙げた。過去２勝２敗の相手の強烈な突き押しに、引いてしまい、土俵際に詰まったが、左でおっつけながら逆襲し、一気に押し切り、１敗を守った。大の里はこれで５日目から７連勝。前日は、先場所優勝の東前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）を左おっつけで崩し、危なげなく突き出した。「しっかり相手の動