◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・兵庫県東支部予選」（９月２０日・三木防災公園野球場）◆中学生の部▽代表決定戦芦屋ボーイズ５−１兵庫神戸ボーイズ芦屋が絶体絶命の危機から代表切符をつかみとった。１点を追う７回だ。先頭・宮村が右中間二塁打で出塁。その後三進したが、２死に…。ところが、相手投手がボーク。「最後まで諦めない気持ちが土壇場で出た。神様も味方してくれた」。澤田主将も信じられないといっ