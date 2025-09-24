◇MLB ダイヤモンドバックス 5×-4 ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)ドジャースは大谷翔平選手が投打二刀流で出場。投げては復帰後最長の6回を投げ91球、被安打5、8奪三振、与四死球0、無失点の好投。バッティングはノーヒットに終わり連続安打試合が「9」でストップしましたが、四球で出塁した6回に2点目のホームを踏み、得点数をメジャーダントツの「142」に伸ばしました。この日の試合前、ロバーツ監督が取材に