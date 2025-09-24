◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・兵庫県東支部予選」（９月２０日・三木防災公園野球場）◆中学生の部▽代表決定戦神戸ボーイズ８−１兵庫西宮ボーイズ神戸が２年連続出場を豪快に決めた。打線が１１安打８得点し、６回コールド勝ち。桑田主将は「投手が好投、守備でリズムをつくり打ち勝つ、うちの野球ができた」と胸を張った。打のヒーローは、１―１の２回に勝ち越し二塁打を放った前川だ。４回にも適時二塁打、