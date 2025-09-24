◆大相撲秋場所１１日目（２４日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭４枚目・若元春（荒汐）を上手投げ、勝ち越した。過去１１勝６敗と合口のいい相手に、左四つから相手が出てくるところを、上手を引きつけ投げて勝利した。今年の初場所を５勝１０敗と負け越し、その後３場所はいずれも８勝と精彩を欠いていたが、今場所はあと４日を残し、給金を直した。前日は関脇・霧島（音羽山）を力強く寄り切り、「落ち着い