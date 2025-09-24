小学４年生以下の選手が出場する「報知旗争奪第１４回関西キッズドリーム大会」が２０日、大阪・泉南市のＪ：ＣＯＭサザンスタジアムで開幕した、ちびっ子ボーイズリーガーの歓声が球場に響き渡った。まだ幼い選手に野球を楽しんでもらおうという大会に今年は９チームが参加。まず行われた開会式では大阪堀江の堀田主将が「一球一球を大切にし仲間と共に楽しむことを誓います」と元気よく宣誓した。式後は恒例のイベントが