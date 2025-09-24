◆大相撲秋場所１１日目（２４日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、関脇・霧島（音羽山）を上手投げ、１１戦全勝とし、単独首位を守った。過去１１勝１０敗の相手に右四つから出て行き、残されるところを投げた。７日目から３日間、土俵に詰まる場面のあった横綱だが、前日は圧巻の相撲を見せた。先場所、金星を配給した西前頭４枚目・若元春（荒汐）を、豪快にすくい投げで仕留めた。「しっかり落ち着いていたので、良