◇大相撲秋場所11日目（2025年9月24日東京・両国国技館）大相撲秋場所は24、東京・両国国技館で11日目の取組が行われ、初日からただ1人10連勝中の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は過去11勝10敗ときっ抗している関脇・霧島（29＝音羽山部屋）と対戦。右のまわしを取ると、冷静に上手投げで下し、星を11に伸ばした。結びの一番では、首位に1差で迫る大の里が小結・高安と激突。立ち合いで高安の体当たりに引く場面もあったが