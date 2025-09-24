来年２月に三代目笑福亭三喬を襲名する笑福亭喬若が２４日、師匠の笑福亭松喬とともに、襲名あいさつのため、神戸市のデイリースポーツを訪れた。“落語界の松坂大輔”を自称する喬若は、自身の襲名あいさつに緊張した表情を浮かべつつも「師匠が生きてはる時に師匠の前名を継がせていただける、こんな幸せなことはありません」とあいさつ。「こうしてごあいさつをさせていただく中で、お客様から『変わったね』と言っていただ