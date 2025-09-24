お笑いタレント山田邦子（65）が24日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。“次に出て来る女性芸人”として、いとうあさこ(55）を指名した。ゴリエからの質問で「私の次を担う女性芸人いるっぽい」に山田は「○」の札を掲げて「昔は女芸人とかいう言い方なくて、男も女も一緒に働いてたんですけど、今いいよね、いっぱいいてね」と芸人をとりまく環境が良いと話した。そして「面白い」とつぶやいて、MCハ