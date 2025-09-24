今回の国連総会では、中東情勢をめぐり、パレスチナの国家承認を表明する国が相次いでいます。石破首相は「『するか否か』ではなく『いつするか』の問題」と述べ、将来的に国家承認する可能性を示唆しましたが、トランプ大統領は反対しています。青井実キャスター：パックン、こうした動きはどう見ますか？SPキャスター パトリック・ハーラン氏（パックン）：トランプ氏は喜んでいないと思いますよ。各国はトランプ氏を怒らせたく