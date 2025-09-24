お笑いタレントのヒコロヒー（35）24日、TOKYO MX「5時に夢中！」に火曜コメンテーターとして生出演。番組卒業について語った。番組冒頭、MCのフリーアナウンサー垣花正（53）が「ヒコロヒーさん、今日で番組卒業です。よろしくお願いします」とあいさつ。ヒコロヒーは「ありがとうございます。さっき本番直前に番組プロデューサーがバッと近づいてきて、『今日で最後ですね』なんて言われて、『ありがとうございます』って。『間