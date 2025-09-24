お笑いタレント山田邦子（65）が24日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。番組中の質問に「私たちは日枝班ですよ」と返答する一幕があった。MCのハライチ岩井勇気から「あの頃、散々経費で飲ませてくれた局員たちは全員失脚したっぽい」と問われて、山田は「そんなことはない」といいながら「△」の札をあげて「もうお年だからリタイアされた方や、他のところに移られた方もいらっしゃる」と返した。そし