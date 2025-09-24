国連総会で演説したアメリカのトランプ大統領ですが、相次ぐトラブルに見舞われました。一体、何があったのでしょうか。演説をするため、国連本部にメラニア夫人を連れて現れたアメリカのトランプ大統領。このあと、まさかの事態に見舞われました。エスカレーターに乗った瞬間、異変を感じて後ろを振り向く2人。突然エスカレーターが止まり、動かなくなってしまいました。2人はたまらず、急停止したエスカレーターを歩いて上ってい