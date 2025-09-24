歌手美川憲一（79）が、29日に開催される「令和歌の祭典2025〜星野哲郎生誕100年記念〜」への出演を洞不全症候群による体調不良のため、取りやめることになり24日、所属する日本クラウンが発表した。◆洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）心臓の規則正しい収縮を担う「洞結節」の働きに異常が生じ、脈拍が遅くなる「徐脈」や、逆に「頻脈」を発症する病気。徐脈の状態が続けば、息切れや浮腫に見舞われ「心不全」となる可