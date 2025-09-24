兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄、菅原孝（すがわら・たかし）さんが11日午後4時34分、肺炎のため都内の病院で亡くなった。81歳だった。19日に密葬が営まれた。所属事務所が24日、発表した。お別れの会については決まり次第、発表する。弟の菅原進（78）は「本当に偉大な兄でした」とコメントを出した。【悼む】「白いブランコ」「さよならをするために」などのヒット曲ではなく、孝さんが好んだのは「ボクらはいつも片方の靴」