遺言に、複数人いる相続人のうち、特定の1人に全ての遺産を相続させると記載されているケースもあるでしょう。しかし、状況によっては、遺言に名前が記載されていない相続人であっても、遺産の一部を受け取れる可能性があります。 今回は、遺言に記載されていない相続人が遺産を受け取れるケースや、遺産の一部を請求する際の注意点などについて解説します。 遺言に書かれていなくても遺産を受け取れるケ