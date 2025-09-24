韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「유리 멘탈（ユリ メンタル）」の意味は？「유리 멘탈（ユリ メンタル）」という言葉を聞いたことありますか？メンタルはメンタルでも、どんなメンタルを表しているか考えてみてください...！「유리 멘탈（ユリ メンタル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を