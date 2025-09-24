今年1月から6月に名古屋税関で押収された不正薬物の量が、前の年の約3倍に増えたことがわかりました。 名古屋税関は24日、今年1月から6月に空港や港で摘発した密輸入の取り締まり状況を公表しました。 覚醒剤や大麻などの不正薬物の摘発は15件で、前年の同じ時期から9件減ったものの、押収量は約35kgと3倍になりました。 このうちコカインが約30kgと8割以上を占め、今年4月に中部空港でペルー国籍の男2人がコカ