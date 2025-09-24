静岡南警察署の元刑事課長の男が盗撮の疑いで逮捕されました。静岡南警察署･元刑事第一課長の警部で45歳の男は、2025年4月、掛川署管内にある交番の女性用トイレに小型カメラを設置し、約1か月の間同僚の女性職員3人を盗撮した疑いがもたれています。逮捕された男は、「やっていません」と容疑を否認しているということです。