5月に静岡市清水区の交差点内で危険な行為をしたとして、17歳の少年2人が、24日、道路交通法違反の疑いで逮捕されました。午前2時、深夜の交差点をロケット花火を打ちながら入ってくるバイク。その後ろを追うようにもう一台が合流し、交差点内をぐるぐるまわる”渦巻き走行”。これは、2025年5月、静岡市清水区の交差点に騒音を聞き、駆けつけたパトカーのドライブレコーダーの映像です。道路交通法違反の疑いで