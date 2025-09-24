山形県警察学校の卒業式が24日天童市で開かれ、20人が警察官としての新たな一歩を踏み出しました。卒業を迎えたのは、県警察学校の初任科短期課程で、6か月間にわたって警察官としての教養や逮捕術などを学んだ22歳から27歳までの男女あわせて20人です。式では、桃井義典学校長から卒業生代表に卒業証書が手渡されたあと、水庭誠一郎県警本部長が「困難な業務にもひるむことなく、誇りと使命感を持って全力で職務にまい進してほし