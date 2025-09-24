世界中のデザイナーをサポートするプラットフォーム「Global Fashion Collective(グローバルファッションコレクティブ)」は、国内最大級のファッションの祭典「Rakuten Fashion Week Tokyo S/S’26」会期中の2025年9月2日に、ファッションショー「Global Fashion Collective × Rakuten Fashion Week Tokyo S/S’26」(会場：渋谷ヒカリエ)を開催。世界各国のブランドがさまざまなスタイルのコレクションを発表し、イベントは大盛況