ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのダイヤモンドバックス戦に“1番・投手兼DH”で出場。投げては投手復帰後最長の6回91球を投げ被安打5、奪三振8、四死球0、失点0、最速は162.8?の快投だった。しかし大谷は2勝目の権利を持って降板するも、リリーフ陣がリードを守り切れず、勝利目前にまたも勝ち星が消滅。打者としては3打数ノーヒット（1四球）も連続試合出塁は27に伸ばし、今季最長を更新した。この日、同地区2位のパドレスが