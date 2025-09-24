24日、ソウル中央地裁で開かれた初公判に出廷した金建希被告（共同）【ソウル共同】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元幹部から不正に高級バッグを受け取ったとして、あっせん収財などの罪に問われた尹錫悦前大統領の妻、金建希被告の初公判が24日、ソウル中央地裁で開かれた。金被告の弁護人は「全ての起訴内容を否認する」と述べた。一方、韓国メディアによると、特別検察官は23日に逮捕した教団総裁の韓鶴子容疑者の取