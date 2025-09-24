秋田県警が直接飼育する「直轄警察犬」の第１号として２０１７年に着任したジャーマンシェパードの「マリー」（メス、１０歳）が８月末、約８年間の活動を終えて引退した。高齢が理由という。指導役として二人三脚で犯罪捜査や行方不明者の捜索に携わってきた県警鑑識課の佐藤仁美巡査部長（４９）は、「一緒に仕事ができないのは寂しいが、これからはたくさん遊んで過ごしてほしい」と話した。（高尾善彦）「足跡を追うのは無